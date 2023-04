Formation sur la sécurité des infirmiers : une journée dans un bloc opératoire équivaudrait à fumer un paquet de cigarettes

"Les opérations où il y a le plus de fumée, ce sont les abdominoplasties, et les opérations du sein, ainsi que les reprises de prothèse de genou", précise Myriam Pietroons, présidente de l’Association Francophone des Infirmières de bloc opératoire (Afiso).

En France, ces risques liés aux fumées chirurgicales et la préconisation d’outils de prévention étaient déjà évoqués par l’Institut National de Santé et Sécurité au travail en 2011. Au Danemark, aux Etats-Unis et au Canada, des directives préconisent l’évacuation des fumées au plus près de leur source. C’est ce que fait un bistouri aspirateur de fumée. "Aux Pays-Bas, les hôpitaux sont équipés, enchaîne Myriam Pietroons, mais en Belgique, par rapport aux fumées chirurgicales, il n’y a aucune obligation de protéger le personnel. Nous sommes conscients que ce sont des budgets importants. Mais il faut une prise de conscience de ces risques et que les directions soient forcées à protéger leur personnel au maximum", plaide encore l'infirmière présidente de l'Afiso.