Formation smartphone à Namur : «Les seniors ont souvent peur et n’osent pas»

"Ils ont souvent peur de mal faire, enchaîne Aline Renard. Du coup, ils n’osent pas. Alors que maîtriser un smartphone, cela se fait par essais et erreurs".

Les seniors ont peur justement de commettre une erreur. "On a peur de se retrouver dans l’embarras, nous explique Hélène, 65 ans. Ça m’est déjà arrivé. J’ai été sur une application sans m’en rendre compte et on me demandait le paiement de 14,99 euros par semaine alors que je n’avais rien voulu de tel. Si on ne fait pas attention, ce sont des choses qui arrivent". Une autre participante confie avoir vu apparaître une application sur son téléphone sans avoir aucun souvenir de l’avoir téléchargée. "C’est apparu tout à coup. Alors que je n’en veux pas sur mon téléphone".

Les formations comme celle-ci sont supposées encadrer l’usage du smartphone, donner un cadre pour que les participants puissent évoluer en sécurité, et devenir autonomes.

D’autres formations du même type sont aussi organisées par la ville de Namur ainsi que d’autres communes.