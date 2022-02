Formation en gastronomie des ... plantes sauvages !

Une formation d’une durée de deux ans qui va vous permettre de changer de vision sur l’environnement qui nous entoure mais aussi de casser le clivage entre le dit 'sauvage' et le cultivé qui, dans un joyeux mélange, peuvent donner des plats très savoureux.

Ces cours s’organisent en 14 week-ends. Ce qui va permettre un apprentissage de qualité mais également d’approfondir la connaissance des plantes au fil des saisons. Conçue par un organisme agréé d’Education à la Nature et à l’Environnement et développée après plus de dix années d’expérience, cette formation ne laisse aucune place à l’approximation. Le choix s’est porté sur les meilleurs formateurs (toxicologues, botanistes, bio-ingénieurs, chefs, juristes…) pour des connaissances complètes et maitrisées. La rigueur est importante, car la formation a notamment pour objectif de former des cueilleurs éthiques et rigoureux ainsi que des cuistots inspirés et informés.