Formation de peintres pylonistes à Strépy Bracquegnies avec 25 emplois à la clé

Savez-vous qu'il y a 22.000 pylônes électriques en Wallonie? Ces immenses pylônes (jusqu'à 80 mètres de hauteur) ont besoin d'un coup de peinture de temps en temps et ce n'est pas n'importe quel peintre qui peut faire ça!

Peintre pylôniste, c'est un vrai métier mais il ne s'apprend pas à l'école.

Voilà pourquoi le Forem organise des formations, en collaboration avec trois entreprises du secteur, à Strépy-Bracquegnies, près de La Louvière.

A la clé, il y a 25 emplois à décrocher, répartis entre les entreprises Monnaie, Iris et AGT Iso construct. Ces sociétés accueilleront les candidats en stage pendant 7 semaines, après une formation théorique dans le centre de compétence FOREM Pigments, spécialisé dans les métiers de la peinture.

Mais pour être peintre pylôniste, il faut avoir des qualités particulières.

Premièrement, on s'en doute, il ne faut pas avoir le vertige et être en excellente condition physique. Les autres qualités requises sont la rigueur dans le respect des règles de sécurité et l'esprit d'équipe.

C'est la troisième fois que le Forem et les entreprises concernées organisent des formations pour ce métier en pénurie. Jusqu'à présent, tous les candidats qui ont réussi les épreuves ont été recrutés.



La formation commence le 21 février.

Une séance d'information se tiendra demain jeudi chez Monnaie à Strépy- Bracquegnies, il est encore possible de s'y inscrire via le Forem.