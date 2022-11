Tous les mardis dans le 8/9, Bruno Tummers fait le point sur l’actualité musicale. Cette semaine, c’est le chanteur Lewis Capaldi qui annonce un nouvel album pour mai 2023.

Ce nom ne vous dit peut-être rien, pourtant ce chanteur écossais de 26 ans a sorti un énorme tube radio en 2019, Someone you loved, qu’on trouvait dans son tout premier album, Divinely Uninspired to a Hellish Extent.

Il y aura un successeur à cet album. Broken by desire to be heavenly sent, son deuxième album, arrivera en mai 2023. Le premier single, Forget me, fait déjà une belle percée en radio. Une chanson de rupture et un excellent tube pop qu’on va beaucoup entendre dans les mois à venir.

Le clip de Forget me reproduit celui de Wham!, le groupe de George Michael, dans Club Tropicana, sorti en 1983.