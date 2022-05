Forfait confirmé : après sa lourde chute, Arnaud De Lie ne repartira pas sur les 4 jours de Dunkerque

Douche froide pour Lotto-Soudal, une de plus. Tombé à quelques hectomètres de l'arrivée lors de la 1e étape des 4 jours de Dunkerque, le prometteur Arnaud De Lie ne repartira pas ce mercredi. C'est ce qu'a annoncé son équipe sur les réseaux sociaux ce matin, expliquant que l'escouade Lotto allait s'elancer depuis Béthune sans le Belge.

Un gros coup dur pour Arnaud De Lie qui aurait pu briguer une victoire d'étape mais qui a été propulsé au sol par une manœuvre peu sportive du vainqueur du jour, Sam Welsford, logiquement disqualifié dans la foulée. Victime d'une commotion cérébrale, il était déçu après l'arrivée : "J'allais très vite et j'étais persuadé que j'allais gagner, mais je n'ai pas pu éviter la chute. Pour le moment, je me sens plutôt bien, et je suis surtout déçu de n'avoir pas décroché cette victoire. L'équipe a travaillé dur pour moi toute la journée et je voulais la remercier de cette manière."

Et même si sa formation avait par la suite communiqué que le jeune Belge ne souffrait d'aucune fracture, elle a acté son forfait dans la foulée, expliquant ne pas vouloir prendre de risques. Une décision compréhensible mais qui ne fera assurément pas les affaires d'une équipe en manque criant de points et qui voit le spectre d'une relégation en D2 se rapprocher semaine après semaine.