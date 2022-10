''Forever Changes" l'album chef-d’œuvre de Love sorti en 1967

Le troisième album studio du groupe de rock américain, est édité par Elektra Records en novembre 1967.

C’est après ''Love'' et ''Da Capo'', deux albums enregistrés en 1966, que le groupe de rock américain édite son chef-d’œuvre au mois de novembre 1967 sur le label Elektra. Le guitariste Brian McLean est l’auteur deux belles compositions, ''Alone Again'' et le délicat ''Old Man''. Le chanteur et guitariste Arthur Lee, en plus d’être un compositeur surdoué, conçoit tous les arrangements de cordes et de cuivres mentalement avant de les faire traduire en notes par l’arrangeur David Angel. Ils passeront trois semaines du mois d’août 1967 à mettre les airs imaginés sous forme de mélodies concrètes. Ceux-ci sont tout simplement fabuleux. Produit par Bruce Botnick, ''Forever Changes'' ne rencontra pas immédiatement le succès mais, au fil des années, deviendra l’un des "plus grands albums de tous les temps". C’est en 1996, qu’il atteint la 11e place parmi les 100 albums les plus importants de l’histoire pour les lecteurs du magazine anglais Mojo.