Forêts : des sanctuaires menacés, la preuve en chiffres.

Si le rythme de déforestation diminue, "ce sont encore 10 millions d'hectares de forêts qui étaient éliminés chaque année sur la période 2015-2020", selon la FAO. Le reboisement et l'expansion naturelle des forêts, évalués à 5 millions d'hectares par an, n'ont pas suffi pas à compenser ces pertes.

Les pays qui ont perdu le plus de forêts entre 2001 et 2021 sont la Russie, le Brésil, le Canada, les États-Unis et l'Indonésie, selon la plateforme Global Forest Watch (GFW). Mais c'est au Brésil et en Indonésie que la situation est la plus préoccupante car les pertes concernent notamment des forêts primaires et sont, dans la large majorité, permanentes.

Il ne s'agit en effet pas de déforestation temporaire liée à la sylviculture ou à des incendies mais de forêts grignotées à long terme par l'agriculture, l'exploitation minière ou l'expansion des villes.