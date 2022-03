Forêt de Soignes : une action de sensibilisation à la protection de la nature s’est déroulée ce dimanche

"Notre forêt est le biotope d’oiseaux nicheurs, de petits mammifères, de batraciens, de reptiles et même de chevreuils. Elle abrite des espèces vulnérables et des sites Natura 2000 précieux. Chaque visite a un impact sur ces écosystèmes fragiles, mais grâce à des gestes simples, chacun peut contribuer à la protection de la forêt, de sa faune et de sa flore"..

Il est notamment conseillé de bien choisir les sentiers à emprunter en fonction de l’activité pratiquée, marche, vélo ou équitation, grâce aux pictogrammes désignés sur des panneaux, mais aussi de ne pas sortir de ces sentiers pour ne pas abîmer certaines espèces végétales vulnérables et ne pas perturber la faune.