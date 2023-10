Forêt de Soignes : son bois labellisé se vend très bien

Du bois de la forêt de Soignes au plus offrant. La vente annuelle avait lieu ce jeudi dans les locaux de Bruxelles-Environnement. Plus de 4000 mètres cubes étaient proposés aux marchands de bois.

Du gros, du petit bois. Essentiellement du hêtre mais aussi du chêne et quelques résineux. 8 lots étaient mis en vente par soumission cachetée. Le vendeur communique le prix de départ. Les acheteurs font ensuite une offre sous enveloppe. Et c’est le plus offrant qui l’emporte.

"Pour nous c’est intéressant de venir acheter ici parce que ce sont presque les seuls bois en Belgique qui sont labellisés FSC. Il y a des usines qui ne veulent que ce type de bois donc il faut en acheter" Stefaan Carette de la société d’exploitation forestière De Clercq-Bourdeaud’hui

Le bois de la forêt Soignes est certifié durable par un organisme indépendant mais ce n’est pas son seul atout. "Le bois de la forêt de Soignes est particulier dans la mesure où ce n’est pas un bois standard. Donc ce n’est pas un bois industriel blanc. Il y a des variations de couleurs propre à cette forêt. Et pour nous qui produisons des meubles et des objets en bois, ce bois de caractère nous intéresse beaucoup" précise Stephan Kampelmann, directeur de la coopérative bruxelloise Sonian Wood Coop.

Couper et vendre pour bien gérer

Les prélèvements en forêt de Soignes rentrent dans le cadre de la mise en exécution de son plan de gestion approuvé par le gouvernement bruxellois en juin 2019. "Un certain nombre d’arbres qui sont désignés à l’abattage sont des arbres qui doivent partir pour permettre la mise en valeur d’autres arbres qui sont maintenus et qui formeront le peuplement futur. D’autres arbres sont coupés pour des raisons de sécurité, notamment en bordure de chemin" explique Stéphane Van Wijnsberghe, responsable de la sous-division Forêt-Nature à Bruxelles Environnement.

Aujourd'hui, six des huit lots ont été vendus pour un total de 250 mille euros. C'est visiblement une bonne vente. Les prix ont d'ailleurs un peu augmenté par rapport à l'année dernière. Cette somme sera dévolue à l’achat de terrains pour développer des espaces verts.