Forêt d’Anlier : réouverture des voiries communales pour les cyclistes, les cavaliers et les piétons

A l’issue d’une nouvelle réunion de la cellule sécheresse, la région wallonne annonce qu’elle prolonge la fermeture de la forêt d’Anlier jusqu’au 15 septembre, tant aux voitures qu’aux promeneurs. Seuls les exploitants forestiers restent donc autorisés à se rendre dans les bois.

Cependant, les bourgmestres des Communes de Habay, Léglise, Attert, Fauvillers et Martelange ont, de leur côté, décidé de rouvrir la circulation aux cavaliers, cyclistes et piétons, exclusivement sur les routes communales goudronnées qui traversent le massif. L'accès à ces routes reste par contre totalement interdit aux engins motorisés.

"Nous nous sommes réunis hier soir pour en discuter", explique le bourgmestre de Habay, Serge Bodeux. "L’idée de cette mesure et de faciliter la vie des habitants de villages de Anlier, Behême et Louftémont. Ils sont enclavés dans ce qu’on appelle la clairière, et doivent parfois faire de gros détours pour se déplacer."