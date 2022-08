Forêt d'Anlier : interdiction d'accès aux véhicules motorisés sur certaines routes

La pluie est de retour dans plusieurs régions, mais peut-être pas encore en suffisance pour mettre fin à la sécheresse; la vigilance est encore de mise.

En province de Luxembourg , pour limiter les risques de feu, certaines routes sont, à partir de ce mercredi 17 août, fermées aux véhicules à moteur thermique ou électrique, ainsi qu’aux chevaux ferrés.

Il s'agit des voiries traversant le massif de la forêt d'Anlier, dans les communes de Habay, Léglise et Martelange. Le bourgmestre de Habay, Serge Bodeux est le premier à avoir pris un arrêté de police en concertation avec les autres communes.

Cette mesure de prévention fait suite à une demande du cantonnement du DNF , le département de la nature de Habay. Il s’agit des routes Habay – Martelange, Habay – Vlessart, Echangeur des Quatre-Fils-Aymon – Anlier, Habay-la-Vieille – Thibessart.

" Ce massif fait plus ou moins 7000 hectares, c'est donc un massif assez vaste et assez bien pourvu en voiries. L'objectif n’était pas d'interdire l'accès au massif aux piétons ou à la mobilité douce mais plutôt de limiter l'accès un certain type de véhicules pour éviter tout ce qui est incendie venant des pots d'échappement , éviter aussi un surnombre de population à l'intérieur du massif ", explique Florian Naisse, chef du cantonnement DNF d'Arlon.

" L’interdiction vise aussi les chevaux ferrés, parce qu'avec les fers des chevaux, on peut provoquer des étincelles et on ne veut pas prendre le moindre risque ", ajoute Serge Bodeux, bourgmestre de Habay.

Cette mesure sera d’application à partir du mercredi 17 août jusqu’au mercredi 31 août inclus.

A noter que cette fermeture de circulation ne concerne pas les exploitants, les chasseurs, gestionnaires dont DNF et les services de secours.