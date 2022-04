Forest : Un suspect interpellé après une deuxième agression au couteau dans le parc Duden

Une deuxième agression au couteau en moins de vingt-quatre heures a eu lieu ce dimanche dans le parc Duden à Forest. La victime est une dame qui promenait son chien et qui s’est vue réclamer son téléphone par un individu armé d’un couteau. Des faits et des circonstances comparables à ceux qui s’étaient déjà produits la veille dans le même parc et au cours desquels une dame avait été poignardée par un inconnu (ses jours ne sont plus en danger). Ce dimanche, heureusement, la jeune femme a pu éviter les coups et a ensuite fourni une description précise de son agresseur à la police. Cette description, qui correspondait avec le témoignage de la première victime, a permis l’interpellation d’un suspect.

Elle a témoigné elle-même de son agression, sur les réseaux sociaux.

"Sur la base des témoignages, nous avons pu reconstituer le puzzle. Un suspect a été arrêté. Il y a suffisamment d’indices pour supposer que les deux faits ont été commis par la même personne", a déclaré Sarah Frederickx, porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Midi. Le suspect a été mis à disposition du parquet de Bruxelles.

"Je suis restée plusieurs minutes face à lui"

Contactée ce lundi par la RTBF, cette victime est toujours sous le choc de l’agression. Elle et la personne qui l’accompagnait, ont pu se défendre avant de voir l’individu s’éloigner. "Il est parti, presque comme si de rien n’était. J’ai couru derrière lui pendant que mon amie appelait la police." Un sang-froid et des réflexes qu’elle attribue à la pratique des arts martiaux.