Forest teste l'adaptation d'une cinquantaine de fruitiers au réchauffement climatique

La commune de Forest plantait mercredi, en collaboration avec le Centre d'écologie urbaine, les premiers arbres d'un verger exploratoire dans le parc du Bempt. Une cinquantaine de fruitiers y prendront racine dans le cadre d'un projet de recherche sur leur adaptation et leur résistance au réchauffement climatique, a annoncé l'échevin en charge du développement durable, Alain Mugabo (Ecolo).

Cognassier, figuier, abricotier, grenadier... L'expérience, financée à hauteur de 2.500 euros par la Région, brasse de nombreuses variétés en vue d'assurer la résilience du système alimentaire bruxellois. "Il s'agit, d'une part, de tester une diversité d'arbres fruitiers et d'observer comment ils s'adapteront aux aléas du climat et, d'autre part, d'étudier comment ce type de verger peut être géré en termes d'entretien, de récolte et de redistribution", explique Pierre Lacroix, du Centre d'écologie urbaine.

Actuellement, la diversité génétique fruitière est faible en Belgique. Parmi l'ensemble des vergers du Brabant flamand (qui comprend le Pajottenland, bassin nourricier historique de la capitale), 95% des terrains de vergers sont alloués à seulement deux espèces: les pommiers et les poiriers. Parmi celles-ci, les variétés cultivées sont également assez pauvres. "Ce manque de diversité est inquiétant tant en termes de maintien d'un patrimoine génétique qu'en termes de résilience et d'adaptation d'une monoculture à l'introduction de pathogènes ou face au réchauffement climatique", poursuit Alain Mugabo.

Pour la commune de Forest, "tester de nouvelles espèces d'arbres fruitiers permet d'être dans une dynamique de recherche et de mener une réflexion qui nous pousse à prendre des risques. Certaines espèces vont fonctionner, d'autres pas. On va pouvoir en tirer des enseignements pour le futur et le devenir du patrimoine arboré dans le contexte du réchauffement climatique", ajoute l'échevin. Dans un premier temps, les citoyens ne seront pas impliqués dans le projet, qui teste la mise en capacité des forces vives de la commune. Seule une école participera, dans un second temps, à la plantation de petits fruitiers. Dans quelques années, lorsque les arbres donneront leurs premiers fruits, ceux-ci seront proposés au public en libre-service.