Forest : la démission du bourgmestre en titre n'éteint pas les questions sur sa rémunération

Cette démission de Stéphane Roberti ne va pas encore éteindre la polémique dans la commune autour de la rémunération du désormais ex-bourgmestre.

Durant son absence de plus d'un an, Stéphane Roberti a continué de percevoir l'entièreté de son salaire de bourgmestre, soit 8500 euros brut par mois. Il y a quelques semaines, la commune de Forest a demandé une analyse juridique à un cabinet d'avocat spécialisé qui a conclu que Stéphane Roberti devait bien rembourser son salaire perçu depuis son absence. Motif : une discrimination potentielle avec d'autres travailleurs du secteur public qui eux, après un mois d'absence, touchent 60% de leur salaire via la mutuelle.

Mais à la Région, le ministre des pouvoirs locaux a confirmé lui que Stéphane Roberti, même absent, avait bien droit à son salaire de bourgmestre. Quant au principal intéressé, Stéphane Roberti lui-même, il aurait annoncé à la commune qu'il ne comptait pas rembourser. Bref, c'est toujours le flou. Une réforme de la loi communale par la Région est attendue normalement d'ici l'été pour éviter ce genre de souci à l'avenir.