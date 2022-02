Forest : la colère grandit contre le projet de nouveau stade de l’Union Saint-Gilloise au Bempt

Circulation accrue dans le quartier, nuisances sonores, bétonisation d’un espace vert et donc aussi risque accru d’inondation, les craintes sont nombreuses chez ces Forestois. Il faut dire que le site du Bempt se trouve à peine à un kilomètre de la Place Saint-Denis. Aujourd’hui, ce parc sert un peu de "bassin d’orage" naturel pour le quartier. Son sol étant marécageux et rapidement gorgé d’eau dès qu’il pleut quelques heures. Or, sur l’espace vert du Bempt, "on a déjà construit une grosse école il y a quelques années", dénonce notamment le responsable d’un comité de quartier voisin. "Cela a retiré une partie de la capacité d’absorption des sols. On le voit dès qu’il pleut. Et ici, le projet de stade (et de l’hôtel qui serait construit avec lui) couvrirait 37.000 m² au sol. Comment imaginer qu’il n’y aura pas de conséquence en matière d’inondations pour les voisins" ?

Le responsable de comité de quartier poursuit : "On a la mauvaise impression que Forest sert de poubelle à la Région bruxelloise. On a déjà un stade au parc Duden et on veut nous en imposer un deuxième. Sans oublier qu’il y a des inconnues. Par exemple, les remblais de terre qui ont été stockés là où on prévoit de construire le stade, sur la déchetterie, sont-ils pollués ? C’est tout à fait possible. Nous sommes en train d’analyser le dossier et on envisage déjà d’éventuels recours s’il est sélectionné. Je vous rappelle que des recours sont toujours pendant en justice contre d’autres gros projets qu’on nous a imposés dans le coin, à savoir la construction d’une nouvelle salle de spectacle sur le site de l’abbaye de Forest et le nouveau dépôt de tram de la Stib Marconi situé à quelques centaines de mètres à peine du Bempt. On va se battre. On ne les laissera pas venir une nouvelle fois nous enquiquiner, pour rester poli".