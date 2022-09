Foreo choisit le metaverse pour présenter sa nouvelle brosse nettoyante Luna.

Imaginez un monde dans lequel vous pourriez tester des soins pour la peau, brosses nettoyantes, et autres produits de beauté sur vos avatars virtuels avant de passer physiquement à la caisse. Et bien cet univers parallèle n'est désormais plus si loin. Les marques, tous secteurs confondus, se succèdent pour expérimenter ce qui semble être les infinies possibilités du metaverse. Cela passe par des campagnes immersives dans ces nouveaux univers, l'ouverture de pop-up stores virtuels, le lancement de vêtements ou produits de beauté digitaux et bien sûr, des avant-premières qui n'ont désormais plus lieu dans le monde réel, mais virtuel.

C'est ce que propose la marque Foreo, connue pour ses brosses nettoyantes intelligentes, qui fait le choix de présenter sa nouvelle gamme Luna dans le metaverse plus de deux semaines avant sa sortie physique. Un concept assez fou, diront certains, mais qui devrait, à défaut de devenir la norme, se démocratiser progressivement dans les prochains mois. Non content de faire monter le désir autour du produit, il permet également d'en dévoiler les nombreux atouts et spécificités avant même d'avoir à communiquer de façon plus traditionnelle autour du lancement. Et, pourquoi pas, de collecter des fonds pour la bonne cause.