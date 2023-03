Foreigner: les aller-retour(s) de Lou Gramm

Nous revenons aux débuts de Foreigner et aux Last Time de son chanteur emblématique : Lou Gramm.

Foreigner, c’est du lourd et c’est l’histoire de l’association de musiciens brillants… Le leader absolu et le seul à diriger le navire aujourd’hui c’est le guitariste Mick Jones, un guitariste britannique actif depuis les années 60 qu’on a vu aux côtés de George Harrison, Peter Frampton, au sein du groupe culte Spooky Tooth mais aussi aux côtés de… Johnny ! Et c’est d’ailleurs en bossant avec Johnny qu’il va travailler avec un autre grand guitariste anglais, Jimmy Page ! Alors dans ce groupe, on retrouve pas mal d’autres excellents musiciens, notamment Ian McDonald, et puis un chanteur à la voix tout à fait unique… Lou Gramm.

Mais, le problème dans Foreigner, c’est qu’entre Lou Gramm et Mick Jones, c’est un peu…

(la suite en audio).

The Last Time, le mercredi à 7h45 dans Coffee On The Rocks avec Laurent Rieppi et Raphael Scaini.