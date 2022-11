Foreigner annonce une ultime tournée

Foreigner vient d’annoncer que la prochaine tournée serait la dernière. Pour l’instant, les 32 shows annoncés auront lieu aux USA l’été prochain.

"Il y a des années, j’ai écrit le titre "Feels Like The First Time" et aujourd’hui, nous lançons notre dernière tournée mondiale", a écrit le fondateur du groupe, Mick Jones. "Nous présenterons un show avec le même enthousiasme que pour nos premiers à l’époque. La tournée commencera en Amérique cet été et nous espérons retourner dans tous les lieux dans lesquels nous avons précédemment joué au fil des années."

"Je sais que les fans auront des sentiments en demi-teintes, sachant que nous arrivons au bout de notre carrière, mais je vous promets que nous donnerons le meilleur chaque soir."

Mick Jones avait été absent de plusieurs concerts de Foreigner ces dernières années, suite à des problèmes de santé. Mais cette nouvelle annonce semble faire taire les rumeurs selon lesquelles Foreigner aurait pu continuer sans lui ou sans membres d’origine.

"Le moment est venu", a confirmé le chanteur Kelly Hansen. "Nous avons passé la quasi-totalité de nos vies sur la route, ces 18 dernières années. Nous avons donné sans relâche le meilleur de nous-mêmes et nous le ferons jusqu’au bout. Foreigner a un catalogue de chansons brillant et il n’est pas question de ne pas les respecter."

"Nous allons terminer au top et nous voudrions que notre public sache à quel point nous sommes reconnaissants d’avoir été soutenus comme nous l’avons été au fil des années. Je suis sûr que nous pourrons faire des apparitions à l’une ou l’autre occasion, mais l’heure est venue pour nous de quitter la route. Merci énormément à vous tous !"

Kelly Hansen a fait cette annonce lors d’une curieuse apparition sur Fox & Friends. Il a d’abord présenté OneVoice, une chorale de la Briarcrest Christian School de Memphis, avant de révéler que plus de cinq chorales différentes assureraient les ouvertures de concerts de Foreigner sur cette ultime tournée.

Il a ensuite chanté a cappella avec OneVoice un medley de hits de Foreigner, dont "Feels Like The First Time", "Cold As Ice", et "I Want to Know What Love Is".

Foreigner a aussi lancé une vidéo de promotion pour la tournée :