"Forces", un trio de danseuses pour un spectacle puissant, au CC Uccle le 16 mai

CRITIQUE

" FORCES : Une claque chorégraphique.

Leslie Mannès, Thomas Turine et Vincent Lemaître présentent un spectacle hypnotique en tension permanente. Un grand moment ! … Dans le public, pendant 60 minutes, pas un bruit, pas un souffle. On sent une incroyable tension qui unit comme un aimant surpuissant le plateau et la salle. Ce soir pas de doute, nous avons assisté, et participé à un moment unique habité par des forces primaires, telluriques et technologiques qui continuent à pulser dans nos neurones et dans nos corps plusieurs heures après cet envoûtant rituel. " (JEAN-MARIE WYNANTS – LE SOIR – 05.12.2019)