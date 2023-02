Force EternL, l’électro-slam d’un père et d’une fille

"Ça s’appuie sur l’amour de l’écriture qu’a Zoé depuis toujours et moi sur le fait que je fais déjà de la musique depuis un bout de temps. C’est vraiment venu de cette manière spontanée et la période Covid comme pour beaucoup de famille a permis de vivre en tribu, donc on a beaucoup produit à ce moment-là." Explique Jérôme Mabille.

Interrogée sur sa manière d’écrire ses textes, Zoé Mabille raconte : "Dans un premier temps, je gerbe mes émotions sur le papier et après je nettoie le texte pour que ce soit écoutable pour l’autre. C’est l’image que j’ai, le côté libérateur 'Wow je peux tout déverser !'"

Ses textes, parfois durs et violents, font référence à son intimité où à la manière dont elle perçoit le monde. "Ça nourrit notre relation de père et fille […] ça nous donne vraiment un lieu de rencontre et de partage. Ça consolide vraiment le lien de confiance que je peux avoir avec lui." ajoute Zoé AKA yEnn.

Tout claquer, c’est le nom du premier album de Force EternL sorti sur le label "Gnignignignigni".