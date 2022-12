"Forains Forever" : les forains, vrais nomades ou faux sédentaires ?

"Je n’ai qu’une caravane. Quand je vais quelque part d’autre, ma caravane me manque", sourit Grégory Dotremont, 25 ans, et forain comme son père avant lui. "Depuis que je suis né, j’habite dans une caravane. Je n’ai jamais habité dans une maison. Ce qu’on ignore ne nous manque pas", enchaîne Thomas Delforge. Ces témoignages recueillis sur les champs de foire correspondent à l’image que le grand public se fait des forains, qui incarnent le dernier peuple nomade en Belgique.

La Belgique est un pays de foire. Chaque année, dans notre pays, ont lieu plus de mille fêtes foraines, kermesses ou braderies. Mais derrière les paillettes et la sono assourdissante, qui sont vraiment ces forains qui ne font que passer dans nos villes et villages ?