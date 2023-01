"Forains Forever" : l’hiver, saison morte pour les forains ?

Les anciens mangeaient tous leurs sous pendant l’hiver

Si les forains sont nombreux à avoir renoncé au répit hivernal, c’est donc une question d’opportunité économique, mais aussi et peut-être surtout, un impératif financier.

"De nos jours, on gagne mieux notre vie qu’avant. Mais dans le même temps, contrairement aux anciens forains, on a des crédits à rembourser et du personnel à déclarer", explique Patrick De Corte, forain et frituriste tout juste retraité. "Aujourd’hui, on ne peut plus se permettre de rester quatre mois sans rentrées financières. Nos parents et nos grands-parents, eux, ils mangeaient presque tous leurs sous pendant les quatre mois d’hivernage".

►►► Cet article est issu de la série de podcasts Forains Forever qui vous plonge dans les coulisses de la foire et de celles et ceux qui la font.