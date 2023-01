"Forains Forever": ça gagne bien, un forain ?

Un forain gagne-t-il bien sa vie ? "C’est difficile de te répondre". Et une attraction comme celle-là, ça vaut combien à l’achat ? "Ce n’est pas que je ne veux pas te répondre, mais c’est un tout petit peu plus personnel".

L’argent, ce n’est pas le sujet dont les forains parlent le plus volontiers. Tous l’admettent dans le quatrième épisode du podcast Forains Forever : beaucoup d’argent rentre dans les caisses. Mais il ne faudrait pas oublier que les forains ont beaucoup de frais.

Je ne voyais pas le forain aussi courageux

A la foire de Liège, Arthur Dotremont fait le décompte : "pour 17 mètres d’attractions, j’ai déjà plus de 11.000 euros d’emplacement, 2000 euros d’électricité, 800 euros pour mes caravanes. En tout, j’en ai pour 19.000 euros de frais sur cette foire. Quand j’ai mis 19.000 euros, j’ai un euro pour moi."

Et puis, les forains insistent tous sur un élément : ils ne comptent pas leurs heures. Le courage des forains, Jonathan Pailhe peut en témoigner. Lui, le sédentaire devenu forain par amour il y a 17 ans. "Je ne pensais pas que j’aurais été capable de travailler autant. Je ne voyais pas le forain aussi courageux. Aujourd’hui, je ne vous mens pas si je vous dis que je travaille cent heures par semaine. Et à mon avis, c'est même un petit peu plus que ça."



