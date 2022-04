‘’For Your Pleasure’’ l'album le plus cohérent de la carrière de Roxy Music

Le deuxième album du groupe de rock anglais, édité par Island Records, sort en mars 1973.

Chef-d’œuvre rétro pop avant-gardiste, il s’agit là du second et dernier projet musical enregistré en février 73 avec la participation de Brian Eno, grand bidouilleur du synthé. Véritable classique, c’est sur ‘’For Your Pleasure’’ que l’on retrouve quelques standards de Roxy Music comme "Do The Strand", "Editions of You" ou encore le très futuriste et psychédélique "In Every Dream Home a Heartache''. Habile équilibre entre expérimentation et sens de la mélodie pop, c’est un album indispensable pour les amateurs de glam rock parsemé de quelques touches "arty".

