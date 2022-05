For Life : qui sont les acteurs et actrices de la série évènement ?

Joy Bryant est née dans les années 70 à New-York. Elle a une sacrée carrière d’actrice et de mannequin derrière elle ! Tout commence sur le campus de la célèbre université de Yale. Elle se fait remarquer par un agent et elle fait ses premiers pas en tant que mannequin. Rapidement, elle tourne dans des clips de marques de luxe (par exemple Ralph Lauren).

C’est en 2001 que sa carrière ciné prend son envol (et quel envol !). Joy Brant décroche son premier rôle dans le film musical Carmen : A Hip Hopera aux côtés, excusez du peu, de la chanteuse Beyoncé ! (ok, les Queens !). En 2003, elle se révèle et scotche le monde entier avec son interprétation dans le drame Antwone Fisher (2003).

Joy a la soif de projets et elle les enchaîne. En 2004, elle présente au Festival international du film de Toronto, le film policier Haven (aux côtés d'Orlando Bloom et de Bill Paxton), elle joue dans Three Way de Scott Ziehl et elle donne aussi la réplique à Nia Long et David Alan Grier dans Baadasssss!.

Durant les 2010’s, elle accède définitivement à la notoriété avec son rôle de Jasmine Braverman dans la série familiale Parenthood. C'est un succès d'audiences, le show installe Joy Bryant sur le petit écran. La suite de sa carrière ? Elle joue aux côtés des plus grand.e.s (Bradley Cooper, Kristen Bell, Tom Arnold pour ne citer qu’elleux).

En 2019, en plus de décrocher un rôle récurrent dans la série Netflix, Trinkets elle obtient également un rôle majeur dans la série For Life. Joy Brant interprète un personnage fort et important : Marie Wallace.