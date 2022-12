Footgate : les transactions montrent que Veljkovic n'est pas le seul responsable, selon son avocat

Le fait que dix suspects dans le dossier "Mains Propres" aient conclu une transaction pénale avec le parquet fédéral montre que le repenti Dejan Veljkovic n'est pas le seul responsable de la corruption dans le football belge, a-t-il réagi jeudi par l'intermédiaire de son avocat Kris Luyckx.

"Mon client ne veut pas commenter les cas individuels, mais il est satisfait que ces transactions démontrent qu'il n'est pas le seul responsable du système de corruption qui a existé dans le football belge durant des années", a répondu Me Luyckx depuis le Qatar.

"En tant qu'agent, il n'a pu participer à ce carrousel illégal qu'en raison de l'implication directe des clubs, de leurs dirigeants et des entraîneurs qui, souvent, ont eux aussi bénéficié financièrement de ces malversations en matière de transfert de joueurs ou de paiement de frais. Cela confirme également que mon client a dit la vérité dans ses déclarations à la police et que ses aveux sont authentiques et complets", a conclu l'avocat de Dejan Veljkovic.