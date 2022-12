Footgate : les accusés peuvent payer plutôt que d’être jugés devant un tribunal, les transactions pénales sont approuvées par la justice à Anvers

La chambre des mises en accusation d’Anvers a approuvé jeudi les transactions pénales que dix suspects du dossier "Mains propres" – le dossier de fraude présumée dans le football belge – ont conclu avec le parquet fédéral, a confirmé ce dernier. Une fois l’argent versé dans les délais prévus, l’action publique sera alors éteinte les concernant.

Dans le dossier "Mains propres", le parquet fédéral a demandé le renvoi de 57 personnes devant le tribunal correctionnel. Il s’agit de 56 personnes physiques et d’une société. Ils sont soupçonnés de faux en écriture, de blanchiment d’argent, d’avoir arrangé des matchs et d’appartenance à une organisation criminelle. Dix d’entre eux ont désormais conclu un accord de transaction pénale.

Cela signifie qu’ils reconnaissent leur culpabilité et paient une amende, ce qui leur permet de ne pas avoir à comparaître devant le tribunal correctionnel et d’éviter une condamnation pénale. Cependant, ils doivent également indemniser les parties lésées. Plus précisément, cela signifie qu’ils doivent payer les taxes que les autorités fiscales ont perdues à cause des contrats falsifiés.