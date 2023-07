Footgate : accord à l’amiable pour Peter Maes avec les autorités fiscales et le ministère public.

Peter Maes a conclu un accord à l’amiable avec le fisc et le parquet au sujet de l’argent qu’il a gagné en noir en tant qu’entraîneur de Genk et de Lokeren dans le cadre du dossier de fraude présumée dans le football belge appelé "Mains propres". Maes doit s’acquitter d’une amende, mais ne devrait pas comparaître devant le tribunal.

Peter Maes fait partie des 57 personnes qui sont sur la liste du scandale du footgate, impliquant notamment Dejan Veljkovic et Mogi Bayat. L’ancien entraîneur a admis qu’il avait gagné de l’argent au noir quand il entraînait le club de Lokeren mais aussi Genk, grâce à sa collaboration avec l’agent de joueur Dejan Veljkovic.

Pour éviter d’aller au pénal, Maes a négocié avec le fisc et le parquet comme l’explique Sporza ce vendredi. Cela veut dire qu’il payera une amende et devra rembourser les montants perçus illégalement. Mais aussi qu’avec ce règlement à l’amiable, Peter Maes tire un trait sur cette affaire et qu’il pourrait donc éventuellement redevenir entraîneur de foot.

Peter Maes est soupçonné d’avoir gagné quelque 2,3 millions d’euros de revenus non déclarés lorsqu’il était entraîneur à Lokeren et au RC Genk, par le biais d’accords de scouting avec diverses sociétés de Dejan Veljkovic, lui-même repenti dans ce dossier.

Les avocats de l’entraîneur n’ont pas encore réagi et ne veulent pas donner les montants.

Peter Maes devient aussi le 16e suspect sur les 57 qui conclut un accord à l’amiable avec le tribunal. Avant lui, l’entraîneur des gardiens Erwin Lemmens, Bart Verhaeghe et Vincent Mannaert du Club Bruges, le manager de Gand Michel Louwagie, les anciens directeurs du Racing Genk Herbert Houden, Patrick Janssens, Herman Nijs et Filip Aerden, le manager de Courtrai Matthias Leterme et le membre du conseil d’administration d’OHL Paul Van der Schueren, était passé par ce même genre d’accord.