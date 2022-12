Footbelgate et transactions pénales : "On est loin du grand coup de balai qu’on attendait"

Les raisons de cette proposition de transaction pénale peuvent être multiples pour le criminologue. "Peut-être qu’elles se situent à la fois dans la volonté de gérer le flux pénal. C’est-à-dire de ne pas engorger le Parquet et le Tribunal avec les lourdeurs d’un procès". L’autre option serait que le parquet ne dispose finalement pas des informations qu’il souhaitait avoir. "Peut-être que l’enquête a été volumineuse mais pas extrêmement poussée, que beaucoup de comportements n’ont pas pu être démontrés et que le Parquet se dit que ce n’est pas assez solide et qu’il vaut mieux une bonne transaction qu’un mauvais procès".

Certains inculpés dans le dossier ont d’ailleurs déjà bénéficié d’une transaction pénale. C’est le cas par exemple d’Erwin Lemmens qui était d’ailleurs du voyage au Qatar avec les Diables Rouges en tant qu’entraîneur des gardiens. Pour Michael Dantinne, ce n’est pas quelque chose d’interdit mais c’est un choix qui pose tout de même question. "On peut se demander si la gestion éthique, surtout autour de cette Coupe du monde, par l’instance qu’est l’Union belge de football, n’aurait pas imposé de faire preuve d’un peu plus de prudence, de prendre un peu plus son temps, voire de s’orienter vers quelqu’un d’autre", regrette le criminologue.