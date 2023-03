Footballeur international et joueur amateur : la drôle de trajectoire d’Aldair Dos Santos

Du côté du RSD Jette en D2 ACFF, évolue Dos Santos Aldair. Footballeur amateur, le milieu défensif est aussi un international depuis 2016. Aldair compte huit sélections pour Sao Tomé-et-Principe, deux petites îles en Afrique à côté du Gabon.

Ils sont peu nombreux en Belgique les joueurs de foot évoluant au niveau amateur et représentant leur sélection nationale. Du côté du RSD Jette, Aldair Dos Santos fait partie de cette catégorie.

"Je suis un joueur semi-professionnel qui évolue en division D2 ACFF (équivalent de la 4e division belge) et je représente aussi la sélection nationale de Sao Tomé-et-Principe."

Pourtant, Aldair a failli ne jamais jouer au foot. Le joueur découvre ce sport sur le tard et il est plutôt doué balle aux pieds. Il gravit assez vite les échelons avant de recevoir une nouvelle surprenante en 2016.

"À l’époque, Sao Tomé n’avait qu’un joueur professionnel, Luis Leal. Ils ont voulu évoluer, comme toute équipe africaine, en recrutant les joueurs qui évoluent dans la diaspora. Ils ont envoyé un visionneur qui est venu voir mes matches et après un bon stage, j’ai été repris. Et depuis, je suis toujours avec la sélection."

Avec huit sélections au compteur, Aldair a pu affronter quelques grands noms. Dont un qui a retenu son attention : "Sans conteste, Victor Osimhen avec le Nigéria lors de notre défaite 0-10 (Osimhen a mis quatre buts, ndlr). C’est un joueur vraiment, ça se voit qu’il évolue à un haut niveau."

Dernier du groupe de qualification, Sao Tomé espère encore pouvoir faire un résultat. Aldair et la sélection ont deux matches importants cette semaine face au Sierra Leone. Avec qui sait, une qualification pour un grand tournoi : "C’est mon plus grand rêve : jouer et aller à la CAN avec Sao Tomé. Au niveau des joueurs, je pense qu’on les a. Mais au niveau des structures et de l’organisation, il faut mieux faire pour que ce rêve se concrétise."