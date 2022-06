Football : une exposition pour fêter le centenaire du Royal Excelsior Virton

" Des générations en Vert & Blanc ", c’est le nom de l’exposition inaugurée ce dimanche pour célébrer le centenaire du Royal Excelsior Virton. Cette exposition installée au CNDB, Collège Notre-Dame du Bonlieu, vous fait revivre les plus beaux moments du club de football gaumais.

Il y a 6 mois, un appel avait été lancé, via les réseaux sociaux et les médias, pour récolter des documents et autres objets sur le club. Les anciens et supporters ont bien répondu à cet appel. " Nous avons été submergés d’objets et d’archives, il y a des maillots, des souliers d’or, des photos d’époque, etc. ", explique Baudouin Arnould, l’un des membres du comité du 100e.