Football, temps d’arrêt pour des fautes : l’Amérique latine se détache, la Belgique en bon élève

En moyenne, le temps d’arrêt pour des fautes est de 15 minutes 43 en Amérique latine et de 13 minutes 04 en Europe. Par rapport à l’Europe, en Amérique latine les joueurs commettent plus de fautes (27,0 par match contre 25,7) et le temps d’arrêt consécutif à une faute est plus long (en moyenne 35,2’’ contre 30,8’’).