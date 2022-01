Football : pourquoi les principaux championnats européens sont-ils à l'arrêt ce week-end ?

Vous l'aurez sans doute remarqué, la planète football tourne au ralenti ce week-end. Pas de Premier League, pas de Liga ni même de Bundesliga, de Serie A ou de Ligue 1. Les principaux championnats européens sont à l'arrêt et ont pris le temps de souffler quelques jours pour une trêve hivernale qui arrive à point nommé.

Coupes européennes, nationales, championnats et rassemblement des équipes nationales auront bien fatigué les acteurs du ballon rond en cette première partie de saison. Emoussés par des matches tous les 3 jours, ceux qui réclamaient un moment 'off' pour reprendre des forces seront satisfaits. Une période de pause qui devrait par ailleurs permettre à la fin du mercato hivernal de se dérouler plus sereinement.

Pourtant, tous les joueurs n'ont pas cette chance. Les joueurs africains encore en lice en Coupe d'Afrique des Nations s'apprêtent à disputer les quarts de finale de la compétition ce week-end. Les joueurs sudaméricains doivent également faire des 'heures supp' avec les rencontres de qualifications pour la Coupe du monde qui battent leur plein de l'autre côté de l'Océan Atlantique. En Belgique, la compétition suit également son cours alors que la Pro League avait 'breaké' en début de mois.

Les footballeurs français seront également mis à contribution ce week-end. S'ils ne jouent pas en Ligue 1, bon nombre d'entre eux disputent les 1/8es de finale de la Coupe de France avant la reprise du championnat fixée pour la semaine prochaine.