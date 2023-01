Football ou MMA ? L’incroyable bagarre entre Ferran Torres et Savic lors du choc Barça – Atlético

Mais que s’est-il passé dans leur tête ? Dans le temps additionnel de la rencontre entre l’Atlético Madrid et le FC Barcelone (0-1), comptant pour la 16e journée de la Liga, Ferran Torres et Savic ont confondu football et MMA (arts martiaux mixtes) l’espace de quelques secondes.

Alors que les Blaugrana menaient d’un but sur la pelouse des Colchoneros grâce à une réalisation du Français Ousmane Dembélé en première période (0-1, 22'), deux joueurs, Torres et Savic, ont pété un plomb, oubliant visiblement qu’ils se trouvaient sur un terrain de football et non dans un octogone. Après cette grosse altercation, l’arbitre n’a évidemment pas hésité à exclure les deux hommes.