"Football, mon école buissonnière" – Livre de Romain Bely

"J’en ai eu marre d’entendre parler du football pour les mauvaises raisons. Avec le Qatar 2022, on a été inondé d’idées noires autour de ce sport. C’est vrai qu’il y a beaucoup trop d’argent, beaucoup de violences et peut-être un peu moins de sentiment d’appartenance et d’identité. Toutes les critiques sont vraies" débute Romain Bely. "On oublie la base que tous les passionnés de football ont connu, les copains qui se réunissent le samedi après-midi ou le dimanche matin. Ce sport apporte de la culture et des savoirs personnels", continue-t-il.

Il poursuit, "par passion du football, j’ai appris la géographie de l’Europe, mais aussi la géographie des régions de France où je m’installais ainsi que la manière dont se terminaient les noms polonais ou roumains par exemple".

"C’est mon histoire, ce n’est pas une autobiographie. Je veux que les personnes puissent s’identifier et se souviennent de l’endroit où ils étaient lors de ces grands moments. Tout le monde a des souvenirs liés au football. On a appris pleins de choses grâce à ce sport, et je veux lui rendre un peu justice", termine-t-il.