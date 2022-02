Football - la D1B n'est plus un mouroir : "La 2e division a bien changé" explique Guillaume Gillet

L’arrivée de ces fonds étrangers est indispensable pour permettre l’accession la plus rapide possible à la D1A. Mais l’argent ne faisant pas tout, il faut évidemment que sur la pelouse…cela suive. Alors on assiste de plus en plus à des transferts de joueurs jadis " hors format " pour la D1B. Igor De Camargo, Kylian Hazard, Obbi Oulare au RWDM. A trois ils représentent 520 matchs en Pro League. Guillaume Gillet, Dedryck Tshimanga, Louis Verstraete ou Eric Ocansey à Waasland-Beveren (732 matchs de Pro League). Parfait Mandanda, Jeremy Taravel, Christophe Lepoint, Teddy Chevalier, Christophe Diandy, Clément Tainmont à Mouscron (1291 matchs en Pro League). Gaetan Hendrickx et William Dutoit à Deinze (238 matchs de Pro League). Ou encore Hervé Kage et Geoffrey Mujangi Bia à Virton (355 matchs de Pro League) .

Certes pas mal de joueurs qui présentent tous la particularité d’avoir été mis sur la touche (avec peu de temps de jeu) dans leur dernier club. Mais souvent, c’est l’étranger qui était leur porte de sortie. Aujourd’hui la Belgique et la division inférieure est une solution. Guillaume Gillet a choisi le projet de Waasland-Beveren pour rebondir à 37 ans : " La deuxième division…je viens de là avec Visé et Eupen à l’époque. Donc je respecte beaucoup cette division, mais ça a bien changé. En signant à Beveren, j’ai opté avant tout pour un projet sportif. Avec la volonté, après une période plus difficile, de retrouver du plaisir et de me sentir à nouveau important dans un collectif. L’ambition avec les nouveaux investisseurs est la montée donc c’est motivant ". Pour Obbi Oulare (RWDM) l’argent n’est pas tout. " Je suis ici en prêt mais je suis heureux d’être de retour en Belgique, près de ma famille. La D1B ce n’est pas un pas en arrière c’est juste le bon choix à ce moment pour moi. " Son nouvel équipier Kylian Hazard (snobé au CS Bruges) confirme " Pour moi la D1B ce n’est absolument pas un pas en arrière. Je viens de la réserve du Cercle de Bruges et je me retrouve dans une équipe du top de D1B. Je dirais même que c’est un très grand pas en avant pour moi. "