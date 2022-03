Football : l’enroulé de Johan Bakayoko qui donne la victoire des U19 face à la Finlande

Ce mercredi, notre équipe nationale des moins de 19 ans s’est facilement imposée 1-3 face à la Finlande dans son son premier match du Tour Elite qualificatif pour l’Euro 2022. Avec notamment un but splendide du jeune Johan Bakayoko.

Johan Bakayoko n’a encore que 18 ans, mais cet attaquant qui évolue dans les équipes de jeunes du PSV n’est pas en reste quand il s’agit de marquer.

Ce mercredi, c’est la Finlande qui a fait la connaissance de ce gaucher d’1m79. A la réception d’un beau mouvement initié de la gauche, Bakayoko ne s’est pas posé de question et a envoyé un enroulé du gauche de toute beauté dans la lucarne de Hemmo Riihimaki qui n’a rien pu faire.

Ce but a bien lancé les U19 qui se sont finalement imposés sur le score de 1-3. A noter aussi que dans l’autre rencontre du groupe, l’Italie et l’Allemagne se sont quittés sur un score de 2-2. La Belgique est donc en tête du groupe 5 et affrontera ce samedi à 10h00 l’Allemagne, toujours en Finlande, pays-hôte de ce mini tournoi. Ils affronteront ensuite l’Italie le mardi 29 mars à 16h30.

Seul le premier du groupe participera à l’Euro qui aura lieu en Slovaquie du 18 juin au 1er juillet.