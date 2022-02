Football : Herman Van Holsbeeck libéré sous conditions après trois semaines d'incarcération

La RTBF a pu avoir accès à l’arrêt de la Chambre des mises en accusation. À la lecture de celui-ci, on peut découvrir les éléments qui ont entraîné l’incarcération de Van Holsbeeck en janvier dernier : "Le mandat d’arrêt est régulier au regard des dispositions de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et en particulier de son article 28, eu égard à l’existence de circonstances nouvelles et graves visées dans ledit mandat, étant (I) le fait, reconnu par l’inculpé, d’avoir reçu deux montres Rolex, une montre Omega et une montre Hublot d’agents de joueurs (II) le fait, reconnu par l’inculpé, d’avoir reçu des cadeaux de luxe et (III) le fait, également reconnu par l’inculpé, d’avoir été invité par M. Henrotay en jet privé pour assister dans un appartement loué pour la circonstance au Grand-Prix de Monaco et avoir passé la nuit sur un Yacht de luxe."

Ces aveux n'impliquent pas que l'ancien manager du RSCA avoue avoir participé au système Henrotay. Il n'est pas actuellement explicité qu'il ait reçu ses cadeaux en échange de quoi que ce soit.