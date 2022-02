Football : fronde de plusieurs membres du CIO contre le projet de Mondial biennal

Plusieurs membres du Comité international olympique (CIO) se sont alarmés jeudi du projet de Mondial biennal de football prôné depuis plusieurs mois par la fédération internationale de football (FIFA), qui risque d'épuiser les internationaux et de concurrencer nombre d'autres sports.

L'Algérien Mustapha Berraf, ancien international de basket et député, a pris la parole lors de la 139e session du CIO tenue à la veille de l'ouverture des JO de Pékin pour fustiger l'organisation d'une Coupe du monde de football tous les deux ans, qui causerait selon lui "des dommages considérables et mettrait le sport en danger".

Evoquant "les répercussions physiques et morales pour les footballeurs, qui ne sont pas des robots mais des humains", il a aussi déploré le creusement du fossé "entre les compétitions féminines et masculines", ainsi que la saturation du calendrier sportif international.

Si le CIO avait réclamé dès la mi-octobre une "consultation plus large" sur le projet de la FIFA, s'inquiétant de voir le football empiéter sur le territoire d'autres sports, l'irruption de ce sujet en pleine session pré-olympique reste très inhabituelle.

Non seulement le calendrier du football ne figurait pas à l'ordre du jour de cette assemblée générale, mais les critiques soulevées par M. Berraf et d'autres intervenants visent directement le patron de la FIFA, Gianni Infantino, lui-même membre du CIO.

"Je vous demande de mettre un terme à cette incohérence avec nos valeurs olympiques et nos principes fondamentaux", a conclu le responsable algérien, soutenu par le Serbe Nenad Lalovic et l'ancien champion olympique sud-coréen de tennis de table Ryu Seung-min, ainsi que l'ex-champion olympique français du 110 mètres haies Guy Drut.

"La FIFA doit s'engager dans des pourparlers avec la communauté sportive internationale", a demandé Nenad Lalovic, influent président de l'Association des fédérations internationales des sports olympiques d'été (ASOIF), alors que les Jeux d'été seraient frontalement concurrencés par un Mondial biennal.

Ruy Seung-min, vice-président de la Commission des athlètes du CIO, a de son côté souligné "les risques de burn out ou de blessure grave", alors qu'un Mondial est "quelque chose de superbe, auquel vous arrivez à participer une ou deux fois dans votre vie. Il y a un moment où les athlètes et leurs représentants doivent dire stop."

Le projet de Mondial biennal divise la planète football depuis des mois, nombre de ses acteurs reprochant à la FIFA son manque de concertation.

Le président du CIO Thomas Bach a reconnu qu'il aurait aimé "discuter de cela avec le président de la FIFA". "Mais ce n'est pas possible parce qu'il a annulé sa visite à Pékin avant-hier", a-t-il déclaré. "Si vous êtes d'accord, nous allons essayer de le contacter, une fois de plus, et nous allons transmettre ces commentaires."