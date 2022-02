Football : Eupen se sépare de son entraîneur Stefan Krämer

Le club d’Eupen se sépare de son entraîneur allemand Stefan Krämer. Les dirigeants eupenois ont officialisé le limogeage.

Eupen pointe actuellement à la 15ème place du championnat. Le club n’a plus que 4 points d’avance sur la place de barragiste de Seraing et est désormais concerné par la lutte pour le maintien. L’entraîneur Stefan Krämer paie surtout une terrible série de résultats. Après un départ tonitruant, pour rappel Eupen était leader de la Pro League en octobre, les Pandas ont dégringolé. L’AS n’a plus gagné depuis deux mois et affiche un triste bilan de 2 points sur 27 !

Le limogeage n’a donc rien d’étonnant. Il a été officialisé ce mercredi par le club. C'est l'assistant Michael Valkanis qui prendra l'équipe en charge jusqu'à la fin de la saison. Il commencera avec du costaud, la réception du Club de Bruges et ensuite un déplacement à l'Union Saint-Gilloise. Eupen est toujours en lice en Coupe de Belgique. Les Pandas ont partagé 2-2 à domicile le 3 février dernier en demi-finales aller contre Anderlecht. Le match retour est prévu le 3 mars au Parc Astrid.

Stefan Krämer était arrivé chez les Germanophone en juin 2021.