Football : Damian Diaz inscrit un but sur un corner direct

Alors qu’on joue la dernière journée de Pro League en phase classique ce week-end, on joue la première journée des phases de groupe de la Copa Sudamericana. Et on a déjà été régalé avec le Barcelone SC, club équatorien et Damian Diaz. Le joueur a inscrit un but sur un corner direct.

Alors que Barcelone SC, club équatorien menait 3-1 face à Wanderers lors de la première journée des phases de poules de la Copa Sudamericana, Damien Diaz s’est offert le but de la soirée.

Le club équatorien vient d’obtenir un corner et alors que ses adversaires sont en train de discuter, Diaz envoi directement le ballon au fond des filets pour permettre à son équipe de prendre trois buts d’avance. On notera aussi le manque de vigilance du gardien des Wanderers, beaucoup trop avancé. Le score final de la rencontre sera finalement de 4-2.

Avec cette victoire, Barcelone SC prend la tête du groupe A.