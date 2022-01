Football – CIES : 5 Belges parmi les 100 promesses du foot hors big-5 nés en 2002 ou après

Le meilleur score dans l’absolu a été enregistré pour Ryan Gravenberch qui évolue à l’Ajax d’Amsterdam. Parmi les milieux, le Néerlandais devance Arsen Zakharyan (Dinamo Moscou) et Fábio Carvalho (Fulham).

Au niveau des autres postes, les Index InStat les plus élevés ont été mesurés pour Oliver Dovin (Hammarby IF) parmi les gardiens, Ilya Zabarnyi (Dinamo Kiev) pour les défenseurs centraux, Devyne Rensch (AFC Ajax) parmi les latéraux et Jakub Kamiński (Lech Poznań) pour les attaquants. L’Index le plus élevé pour un joueur de 20 ans ou moins dans ces trois championnats a été observé pour Fabian Rieder (Young Boys).

Il ne reste plus qu’à voir dans cinq, dix ans si cela se vérifie.