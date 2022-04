Football : Anderlecht décroche le titre en Super League féminine

Les joueuses anderlechtoises ont décroché, ce mercredi soir, leur cinquième titre consécutif de championnes de Belgique. Anderlecht s’est imposé 0-1 à Louvain et remporte la Super League.

Pour décrocher un cinquième titre consécutif, les Anderlechtoises devaient se contenter d’éviter la défaite ce mercredi soir, en déplacement à Louvain (2ème du championnat). La Roumaine Stefanie Vatafu a rapidement placé les Mauves devant en ouvrant le score au quart d’heure. Les joueuses bruxelloises ont ensuite géré leur avantage et, une fois le coup de sifflet final donné, on fait sauter le bouchon.

Au classement, Anderlecht compte 41 points avant son dernier match le 7 mai au Club de Bruges. OHL est 2ème avec 30 unités et doit encore disputer deux rencontres. Le Standard est 3ème (26 pts) et a encore deux matchs à son programme. Genk compte 24 points, mais n'a plus qu'un duel à jouer. Bruges est 5ème avec 20 points (2 matchs au programme).

Les joueuses du RSCA Women sont donc championnes et portent à cinq leur belle série de titres consécutifs. Elles pourraient même réaliser le doublé, le 14 mai, à l'occasion de la finale de la Coupe qui opposera Anderlecht au Standard. Johan Walem est le coach de l'équipe, mais il va quitter son poste au terme de la saison.