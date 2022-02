Football américain : Tom Brady, le meilleur tout simplement

Deux autres suivent en 2004 et en 2005, qui assoient le règne du duo quarterback/entraîneur le plus emblématique de la NFL, formé avec Bill Belichick.

Dix ans séparent pourtant leur troisième sacre du quatrième, durant lesquels Brady perd deux finales, se remet de graves blessures (genou, pied, tibia) et se voit jugé coupable de tricherie dans le scandale du "Deflategate", pratique consistant à réduire la pression des ballons afin de mieux les lancer.

On le dit fini et on critique ses rapports avec le futur président des Etats-Unis Donald Trump, même si lui tempère: "La politique et l'amitié sont deux choses bien différentes."

Le meilleur est à venir, à l'image de ce come-back réussi au Super Bowl 2017 où il mène les Pats à la victoire (34-28) à l'issue de la prolongation, après avoir été menés 28-3 par Atlanta peu avant la fin du dernier quart-temps. Son chef-d'oeuvre.

Son secret pour se bonifier avec l'âge ? Une science approfondie de son sport ("plus j'étudie, plus je regarde, plus je comprends"), une stricte hygiène de vie (sans alcool, viande, sucre, gluten, laitage...) et l'amour du jeu, malgré plus de 150 blessures accumulées en 22 saisons.

"Chaque jour, j'ai dû relever un défi physique, mental et émotionnel qui m'a permis de maximiser mon potentiel", assure-t-il. Et d'ajouter: "quand vous êtes dans le vestiaire, c'est comme si vous étiez un gamin de 14, 15 ans, qui ne grandit jamais. Vous n'en avez pas besoin."

Ce gamin occupe désormais une place unique au Panthéon des plus grands sportifs américains, aux côtés de Michael Jordan, Tiger Woods ou Wayne Gretzky.