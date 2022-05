Football amateur - Tour final D2 : Rebecq et Tubize-Braine ne se quittent plus

La Commission nationale d’étude aimerait remettre au conseil supérieur de l’Union Belge une nouvelle règle en vue des saisons à venir (2023-2024 ?). Il ne serait plus permis à un club n’ayant pas demandé la licence de participer à un tour final à l’avenir.

On conviendra que ce n’est pas une mauvaise orientation tant la formule actuelle peut toujours fausser la compétition. Mais entre l’idée et sa concrétisation, on le répète, on n’est pas encore prêt d’aboutir, et probablement pas d’ici le 30 juin.

Rappelons aussi que les discussions se sont encore poursuivies ce lundi soir entre la Ligue pro et les deux Ailes du foot amateur en ce qui concerne la présence des équipes U23 dans les divisions D1B, Nat 1, D2 et D3 dès 2022-2023. Il resterait surtout à discuter de qui irait dans quelle série (qualifications) et quel dédommagement financier serait proposé aux clubs non professionnels, mais le principe est en bonne voie, nous dit-on en coulisses.

Pour en revenir au tour final ultime pour une présence en Nationale 1 la saison prochaine, dans les D2 flamandes (deux séries), les équipes suivantes peuvent aussi rejoindre les Francs Borains : Ninove, Olsa Brakel, Lokeren-Temse, Zwevezele en série A, le Lyra, Alost, Cappellen et Belisia Bilzen, en série B.

Ce lundi soir, le département responsable des compétitions de l’ACFF a déterminé les ½ finales suivantes et la finale ci-après, parmi ses clubs qualifiés :Rebecq sera opposé à Tubize-Braine et Warnant à Meux Le match aura lieu le week-end à venir. La finale se disputera le week-end du 15 mai entre le vainqueur du match des Brabançons et le vainqueur du match des équipes qui n’ont pas demandé le licence.