Football amateur : Reprise officielle dès le vendredi 28 janvier

A l’arrêt à cause du Covid, le football amateur pourra reprendre dès le vendredi 28 janvier. C’est ce qu’a annoncé l’ACFF via un communiqué.

Ce vendredi, le football amateur était attentif au Codeco. A l’arrêt depuis le mois de décembre, la volonté était de reprendre le plus tôt possible. Et les nouvelles sont plutôt bonnes puisque le gouvernement a donc pris la décision d’autoriser le retour du public à la hauteur de 70% de la capacité de l’enceinte pour des endroits qui peuvent accueillir minimum 200 personnes.

Et ce samedi, les dirigeants de l’ACFF se sont réunis et ont décidé que les championnats pourraient reprendre dès le 28 janvier. Si la reprise est actée, il y a également eu des discussions sur le report de match pour cause de Covid. Aucune révolution n’est à voir, mais un protocole sera transmis aux clubs dès ce lundi.