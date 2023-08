Football : 1,5 million d’euros pour le stade communal de Jette

A entendre Benoit Gosselin, échevin des sports à Jette, ce n’est pas du luxe ! L’actuel bâtiment qui héberge les installations du club datait de 1958. Il sera bientôt remplacé par une nouvelle construction où l’on trouvera des vestiaires, une buanderie, une nouvelle cafétéria ainsi qu’un abri pour vélo et un parking de 30 places. La tribune et le terrain, eux, ne changent pas. Le coût de la nouvelle infrastructure s’élève à 1,5 million d’euros, financés principalement grâce à un subside régional. Les travaux devraient commencer en 2025 et être terminés pour la rentrée sportive de septembre 2025 si tout va bien. "Le RSD Jette compte actuellement 600 membres pratiquants et est actuellement le 4e club bruxellois (à égalité avec Ganshoren), juste derrière les 3 clubs de D1. Plus de 3000 personnes viennent ici chaque semaine s’entraîner ou assister au match", précise encore Benoit Gosselin.