« Foot4Girls » fait découvrir gratuitement le football aux filles de 5 à 11 ans

La volonté à travers " Foot4Girls " est réellement de mettre en avant le foot féminin. " Il faut bien comprendre que les filles ont aussi vraiment envie de jouer entre elles et pas uniquement dans des équipes mixtes. Notamment parce qu’elles craignent d’être moquées par les garçons qui eux ont peut-être plus d’expériences dans les jambes au même âge, et donc un meilleur niveau. Ici, elles arrivent toutes avec quasiment les mêmes connaissances et découvrent le sport ensemble ", ajoute la coach, ancienne Red Flames et joueuse au Standard.

Pour Julia, 10 ans, qui a d’abord découvert le foot avec son frère, rejoindre un club était une évidence : " Je voyais mon frère qui s'entraînait dans le jardin. Du coup, je me suis entraîné une fois et j'ai bien aimé. J’ai demandé à mon papa pour participer aux entrainements. Au début, il hésitait. Aujourd’hui, j’aime bien jouer avec les filles parce que c'est féminin comme moi, et les garçons, ils me feraient peut-être un peu moins de passes ", explique la jeune joueuse.

Pour Jonathan Therasse, footballeur et papa de Julia, la demande fut surprenante : " Ma première réaction, je vous avoue… Ce n'était pas vraiment ce que j'imaginais pour ma fille. Pourtant, je pratique le foot personnellement et encore maintenant. Mais j'ai un peu dormi dessus. Et puis je me suis dit ‘essayons’. Je vous avoue que j'ai même pensé qu'elle allait faire quelques entraînements et se décourager. Et c'est tout l'inverse. Elle est complètement mordue et elle ne parle plus que de ça ".

Pour conclure la passe, la coach Emilie Martin n’a qu’un seul message à faire passer : " si votre fille veut se lancer dans le foot, surtout qu'elle n'hésite pas. C'est un sport ouvert à tous et ce n'est plus réservé uniquement aux garçons ". Petit bonus : c’est gratuit !

Où trouver un centre près de chez soi ?