Foot (D3) : Seraing U23 a trouvé la lumière à Habay

A la tête de ce Seraing U23, on retrouve donc Kevin Caprasse, un ancien milieu de terrain offensif de Liège, passé aussi par Sprimont, Wiltz, au Grand Dûché, Andenne, Bas-Oha et même Cointe en P1, pour boucler la boucle.

Il est devenu, dans la foulée, entraîneur d’équipes A, d’abord à Cointe en provinciale où il reconnaît avoir perdu une part de timidité en côtoyant l’icône du coin, un certain Jean-Marie Raucq. Puis, il s’est retrouvé à Solières, contrôlé par " Monsieur rallyes internationaux ", Jean-Marc Fortin, dans une série nationale des amateurs. En parallèle, Kevin coachait aussi au sein de l’école des jeunes du Standard de Liège, d’abord les U15, avant les U18.

Comme il connaissait bien la maison rouge et blanche, au licenciement de Mbaye Leye au bout des années Covid, durant un mois, en fin de compétition, il a même fait partie d’un triumvirat avec Geoffrey Valenne et Réginald Goreux à la tête de l’équipe A.

" Une belle expérience qui a certainement joué en ma faveur lorsqu’il fut question de choisir un adjoint aux côtés de l’Allemand Joseph Laumann, raconte celui qui est aussi… responsable d’une petite entreprise médicale, infirmier indépendant (" Je fais des prises de sang tous les matins ") et qui est aussi échevin des finances, de la culture etc (" J’ai une ou deux réunions en soirée par semaine et la réunion quotidienne du lundi matin ") dans la commune de Berloz. "Je ne reviendrai pas sur mon départ du SL16 en janvier dernier car je dois respecter nos accords à ce propos, mais ce fut une réelle déchirure. Le Standard, j’y ai entraîné six ans et mes deux garçons y sont toujours, l’un avec les U14, l’autre avec les U11. Heureusement, le club voisin et familial de Seraing m’a contacté pour reprendre en mains sa D3 acff et ses U23. Les appuis de Jonathan Lefèvre, Philippe Dallemagne et du directeur sportif Olivier Perrin, qui m’avaient déjà croisé dans le travail m’ont été précieux. "

Chez les U23 de Seraing, Kévin Caprasse sait qu’il devra toujours composer avec une bonne partie de jeunes éléments du noyau A, manquant de temps de jeu en D1B car le noyau est pléthorique et que forcément les places y sont encore plus chères.

Du coup, façonner une équipe illico performante en compétition, même en D3 acff reste une situation compliquée. " Si le contexte est clair depuis le départ, ce n’est pas tous les jours simple à gérer. La vraie question est : comment mettre en place un système de jeu lorsque vous ne disposez pas de ces éléments du noyau A à l’entraînement en semaine ?

Je note pourtant du changement depuis quelque temps. Ce sont souvent les mêmes éléments A qui viennent nous rejoindre pour la rencontre du week-end. En même temps, depuis notre match à Aywaille, je commence à voir plus de cohésion dans le onze aligné. Les mentalités ont changé. Heureusement. D’ailleurs, personne ne se considère comme étant puni en venant disputer le match de la deuxième équipe. C’est nécessaire d’être appliqué et concerné face à des adversaires composés d’adultes, installés depuis des saisons dans la série.

Ainsi, la jeunesse n’est pas toujours d’emblée un atout. Mais c’est très motivant. Samedi dernier, j’avais des joueurs de 17 et 18 ans dans mon onze. Et même Sacha Marloye, un arrière droit qui n’a encore que 16 ans ! "